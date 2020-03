Boer doet aangifte van bedreiging

Een melkveehouder uit Deurningen kreeg bakken vol kritiek vanwege een opiniestuk over FDF. Hij heeft aangifte gedaan van bedreiging.

Melkveehouder Bennie Stevelink kreeg dreigende taal over zich heen na het schrijven van een opinie in Nieuwe Oogst. In de opinie uitte hij kritiek op de politieke opstelling van Farmers Defence Force samen met Forum voor Democratie. Die eisen volgens hem volledige aansluiting bij hun standpunt. Doe je dat niet dan ben je ‘links’ en dus een vijand aldus Stevelink. Dit noemde Stevelink ‘totalitair denken’ waarbij hij verwees naar het totalitaire denken van de vroegere RAF. Stevelink benadrukt dat zijn artikel niet ging over boeren of stikstof, maar over de gevolgen van totalitaire politiek voor de democratie en de risico’s die dit heeft voor de boeren.

Stekker uit kabinet

Hij verwees verder naar de verwevenheid van FDF met FvD en hekelt de recente eis van FDF dat het CDA de stekker uit het kabinet zou moeten trekken. Na publicatie van het artikel zag Stevelink een oproep van FDF Voorman Mark van den Oever om in actie te komen met een afbeelding van zijn opiniestuk. Een dag later kreeg hij onder meer een persoonlijke bedreiging binnen die volgens Stevelink van een plaatselijk FDF bestuurder was. Daar is in overleg met een veiligheidsadviseur aangifte van gedaan. Daarna werd hij nog aangesproken door een boer uit de omgeving waarbij ter sprake kwam dat de ruiten bij hem ingegooid zouden worden. Daar is geen aangifte van gedaan omdat duidelijk was dat dit slechts een uiting van emoties was.

Leugenachtigheid vreet het meest

Bedreiging

Stevelink geeft aan dat hij, na aanvankelijk geschrokken te zijn, niet te zwaar tilt aan de bedreigingen in de trant ‘van even bij je langskomen’. Hij heeft op advies van een veiligheidsadviseur wel aangifte gedaan van de bedreiging. Later werd hij aangesproken door iemand uit zijn eigen omgeving met de bedreiging “dat bij hem de ruiten ingegooid zouden worden”. Wat hem vooral stoort is de hysterie en leugenachtigheid in tal van discussies. “keihard liegen, feiten verdraaien en de onredelijkheid bij een deel van de reacties vreten het meest”, aldus Stevelink.

Stevelink schrijft niet alleen opinies, hij plaats regelmatig reacties onder artikelen onder meer op Boerderij.nl. Hij doet dat met naam en toenaam terwijl het merendeel van de reageerders kiest om anoniem te reageren.

Grove taal

Anonieme reacties gaan vaker en vaker in de vorm van grove taal. Daarbij wordt gehakt gemaakt van de personen waarmee men het niet mee eens is en niet alleen op basis van inhoud. Het is niet anders dan bij ander discussies op internetfora en sociale media over boerenprotesten, stikstof, Farmers Defence Force en noem de voorbeelden maar op. De emoties laaien hoog op en dat is te merken aan de gebruikte taal.

Als ik weerstand krijg ga ik harder trekken, net als een diesel

Bedreigingen heeft ook akkerbouwer Piet Hermus uit het Brabantse Zevenbergschenhoek in de afgelopen jaren gehad. Hij maakt zich zorgen over het klimaat en de gevolgen daarvan, juist voor boeren. Het leverde hem in de afgelopen jaren al meerdere doodsbedreigingen op in de vorm van brieven, dode muizen en begin 2019 een dode rat. Voor Hermus geen reden om zijn toon te matigen, integendeel: “Als ik weerstand krijg ga ik harder trekken, net als een diesel. Zelf ga ik ook wel eens lang het randje in mijn columns en reacties. Maar tegen extremisten moet je hard optreden van welke kant ze ook komen. Als je het laat gebeuren ben je verloren!”

Zorgen over klimaat

Hermus geeft aan dat hij zich nooit echt bedreigd voelde. Hij is op meerdere plaatsen aanwezig als boer die zich zorgen maakt over onder meer het klimaat en reed in 2019 met zijn trekker naar de klimaat mars in Amsterdam. “Ik ben een sociaal-conservatief en ben van het rentmeesterschap, daar heb ik bij sommigen die dat zeggen te zijn wel eens mijn twijfels over.” Hermus staat daarnaast pal voor het verdedigen van de rechtstaat zoals we die kennen in de vrije Westerse wereld. “Ik snap heel goed dat sommigen daar kritiek op hebben, maar laten we dan wel in gesprek blijven.”