PvdD roept op aangifte te doen tegen slachthuis

De Partij voor de Dieren roept dierenbeschermers op om bij de politie aangifte te doen tegen slachthuis Westfort en tegen de NVWA.

Nadat PVV-Kamerleden Geert Wilders en Dion Graus aangifte deden, heeft ook Kamerlid Frank Wassenberg aangifte gedaan na het zien van de beelden die dierenactivisten van Ongehoord maakten in het slachthuis. Op de beelden is te zien dat varkens worden geslagen.

Ook systeemfouten aanpakken

Wassenberg vindt dat niet alleen de daders van de dierenmishandeling bestraft moeten worden, maar ook dat justitie de systeemfouten die opsporing en handhaving in de weg staan moet aanpakken, zowel bij het slachthuis als bij de toezichthouder NVWA. “Het gaat te vaak mis in slachthuizen om nog van incidenten te kunnen spreken. De problemen zijn structureel. En als wetshandhavers niet ingrijpen bij misstanden, maar daaraan actief deelnemen, is het hek van de dam. Er zal nu justitieel moeten worden ingegrepen, zowel bij het slachthuis als bij de NVWA”, vindt hij. De politicus vindt dat het slachthuis tijdens het onderzoek gesloten moet worden en dat dierenartsen geschorst moeten worden.

Felle reacties

De Partij voor de Dieren heeft op haar website precies uitgelegd hoe aangifte kan worden gedaan.

Ook de VVD uit zich op twitter fel tegen de misstanden in slachthuizen. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff twittert dat hij vlees wil eten en erop wil vertrouwen dat dieren fatsoenlijk behandeld zijn. Hij wil daarom een live-cameraverbinding naar inspectiediensten, slimme software die patronen en bewegingen herkent en inspecteurs die ingrijpen in plaats van toekijken.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil op korte termijn een debat voeren over de NVWA en de situatie in de slachthuizen.