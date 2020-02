Opnieuw boerenacties langs wegen

Boeren hebben vandaag op meerdere plaatsen met trekkers langs wegen geprotesteerd.

Tientallen boeren met trekkers hebben dinsdag 4 februari op meerdere plekken in Gelderland geprotesteerd. Er stonden trekkers langs wegen in Apeldoorn en Arnhem en op meerdere wegen en kruispunten in plaatsen in de Achterhoek waaronder Ruurlo, Groenlo, Winterswijk, Aalten en Lichtenvoorde. De actie is opgezet door de Farmers Defence Force (FDF) in Gelderland.

Landbouw Collectief

Volgens regiobeheerder Thijs Wieggers in de oostelijke Achterhoek zijn de acties bedoeld als steun in de rug voor de onderhandelaars in het Landbouw Collectief. “En om te laten weten dat we er nog zijn en klaar staan voor verder actie als het nodig is”, aldus Wieggers.

Protesten waren er ook op meerdere plaatsen in Overijssel, onder meer op viaducten over de snelwegen A1 en A35. In Brabant waren er soortgelijke acties in de Buurt van Tilburg.

Protest 5 februari vooralsnog afgeblazen

De acties van afgelopen dagen met trekkers langs wegen waren in eerste instantie bedoeld als aanloop naar de actiedag op 5 februari als het overleg plaatsvindt tussen het Landbouw Collectief en de regering. De protestacties met trekkers in Den Haag op die dag zijn vooralsnog afgeblazen.

Volgens Wieggers waren de protesten van vandaag in principe de laatste acties in aanloop naar het overleg. Het is nu wachten op de uitkomsten van het overleg tussen het collectief en de regering, morgen 5 februari.