LTO-leden bezorgd over inname rechten

Leden van LTO Nederland zijn bezorgd over het innemen van vergunde rechten en het afromen van stikstofruimte bij extern salderen.

Dat blijkt uit een ledenenquete die LTO Nederland heeft gehouden onder 2964 leden.

De leden zijn tevreden over het feit dat beweiden en bemesten niet vergunningplichtig wordt. Over het algemeen is er weerzin tegen verplichte maatregelen, en een voorkeur voor vrijwillige aanpak van het stikstofprobleem.