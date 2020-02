Idee voor eerlijke vleesprijs in EU geplugd

Werkelijke milieukosten moeten tot uitdrukking komen in de prijs voor vlees.

De coalitie die zich inzet voor een eerlijke beprijzing van dierlijke eiwitten (True Animal Protein Price Coalition, TAPP)) kondigt aan dat het Europees Parlement deze week gaat praten over het voorstel om de vleesprijs te verhogen, om daarmee de werkelijke milieukosten tot uitdrukking te laten komen in de prijs. Vorig jaar november werd dat idee in Nederland gelanceerd. Toen werd ook aangekondigd om het voorstel in Europa uit te rollen.

Vleestaks

De prijsverhoging zou de vorm moeten krijgen van een vleestaks, een door de overheid in te stellen heffing. Daarmee zou in Nederland een bedrag van € 600 miljoen vrijkomen die kan worden ingezet voor een meer duurzame productie. In de EU (28) zou het gaan om een bedrag van € 32,2 miljard.

Duurzaamheidsheffingen zouden tot 2030 kunnen oplopen tot € 4,77 voor een kilo rundvlees, € 3,61 voor een kilo varkensvlees en € 1,73 voor een kilo kip. De consumptie van pluimveevlees (-30%), varkensvlees (-57%) en rundvlees (-67%) zou erdoor afnemen, is de voorspelling. De verminderde vleesconsumptie zou, zo berekent de coalitie, het klimaat, het milieu en de volksgezondheid ten goede komen.

Onderwerp staat (nog) niet op de agenda van het parlement

Omschakelen naar duurzame veehouderij

De extra opbrengst moet gebruikt worden om onder andere vleesveehouders te helpen omschakelen naar meer duurzame landbouwpraktijken. Tegelijkertijd zou ook de btw op groenten en fruit omlaag kunnen. Een suggestie die vorige week ook door klimaatcommissaris Frans Timmermans werd gedaan tijdens de vergadering van Europese landbouwministers.

In het gebouw van het Europees Parlement vond al eerder een discussie over dit onderwerp plaats, onder voorzitterschap van GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout. Ook Europarlementariërs namen hieraan deel, maar daarmee is dit nog geen discussie die door het Europees Parlement wordt gevoerd. Het onderwerp staat (nog) niet op de agenda van het parlement.

Consument steunt prijsverhoging

Een consumentenenquête in Nederland wees uit dat een groot deel van de bevolking (63%) een dergelijke prijsverhoging zou ondersteunen, waarbij zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van het politieke spectrum grote steun was voor het plan.

Het kabinet zal de ideeën voor een betere beprijzing laten onderzoeken, kondigde de inmiddels afgetreden staatssecretaris Menno Snel in november 2019 aan. De mogelijkheden voor een vleesbelasting, of een andere manier om tot een eerlijke prijs voor vlees te komen, neemt het kabinet mee in de bouwstenenexercitie. Dit is een soort doorrekening van verschillende belastingmaatregelen die een volgende regering kan nemen. Het huidige kabinet is niet van plan een vleesbelasting in te voeren.