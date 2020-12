Verbod pelsdierhouderij 8 januari van kracht

Het verbod op de pelsdierhouderij gaat op 8 januari 2021 in. Vanaf dan is het in Nederland verboden om pelsdieren te houden voor bontproductie. Dat meldt het ministerie van Landbouw.

Het verbod is door het kabinet vervroegd ingevoerd omdat op verschillende nertsenhouderijen dit jaar besmettingen van Sars-Cov-2 zijn aangetroffen. Het stoppen van de nertsenhouderij is volgens advies van het OMT-Z de meest effectieve wijze om reservoirvorming te voorkomen. Alle nertsen geruimd of gepelsd Op dit moment zijn er geen nertsen meer op nertsenbedrijven in Nederland. Van de 126 bedrijven zijn er 70 geruimd omdat ze positief getest zijn op Sars-Cov-2. Alle nertsen op de overige bedrijven zijn gedood en gepelsd tijdens de pelsperiode. Compensatie De Kamer stemde unaniem voor een motie van CDA en VVD dat nertsenhouders twee weken na het verbod op de sector een voorschot moeten krijgen op de compensatievergoeding. Ook mogen nertsenhouders de stikstofruimte behouden.