Rechter: boeren hadden gewasschade door waterschap

Boeren in Flevoland hebben in hoger beroep gelijk gekregen in een zaak die ze hadden aangespannen tegen het waterschap Zuiderzeeland.

Dat gelijk komt na 17 jaar, want de zaak gaat om het handelen van het waterschap na een heftige regenbui op 2 juni 2003. Volgens de boeren hadden ze schade aan hun gewassen omdat hun percelen (te) lang onder water stonden. In hoger beroep krijgen de boeren gelijk. De rechter oordeelt dat het waterschap de schotten uit de Leemtocht had moeten verwijderen, om de bui van plaatselijk meer dan 100 millimeter weg te kunnen laten lopen.

Plotse hoosbui

Het waterschap had de schotten in de duiker die dag niet verwijderd omdat het naar eigen zeggen was overvallen door de plotse hoosbui.

In 2013 kwam de zaak ook al voor de rechter. In de tussentijd hebben verschillende deskundigen hun licht laten schijnen over de zaak. De rechter ging mee in het oordeel van de gewasschade-expert dat de boeren inderdaad schade hadden en dat dit een rechtstreeks gevolg is van de aanwezigheid van de schotten in de duikers. Hoe hoog de schadevergoeding wordt, moet in een volgende procedure besloten worden.