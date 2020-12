Overijssel stelt opkoopregeling in januari open

De provincie Overijssel stelt de opkoopregeling van veehouderijen bij Natura2000-gebieden vanaf medio januari open.

Hiervoor is € 7,5 miljoen beschikbaar. Bedrijven met een uitstoot die leidt tot minstens 2 mol stikstofneerslag per hectare per jaar op een gevoelig N2000-gebied kunnen zich vrijwillig inschrijven van dinsdag 19 januari t/m 28 februari 2021. Na 28 februari 2021 zal na controle en op basis van ranking met aangemelde veehouders een gesprek plaatsvinden. Hierbij wordt een aanbod gedaan tot aankoop. Dit aanbod is afhankelijk van de animo en de beschikbare financiën.

Overijssel gaat werken met een rankingsysteem. Dat is volgens provincie nodig omdat beschikbaar gestelde middelen door het ministerie van LNV niet voldoende zijn om alle veehouderijen die in aanmerking komen een aanbod tot aankoop te doen.