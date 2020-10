NMV staakt stikstofoverleg met provincie Groningen

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) wil pas weer in gesprek met de provincie over (extern) salderen als PAS-vergunningen zijn gelegaliseerd.

De NMV stapt uit het Groningse Landbouw Collectief dat overlegt in het stikstofdossier. De vakbond wil pas weer in gesprek met de provincie over (extern) salderen als de PAS-vergunningen zijn gelegaliseerd.

Overige partijen zetten gesprekken voort

De overige partijen, LTO Noord, GrAJK, NAV, FDF, NVP, POV, Gronings Particulier Grondbezit, Agractie en 3 trekkerclubs, zetten vooralsnog de gesprekken met de provincie voort. Het Groningse Landbouw Collectief is, net als veel andere provinciale collectieven, voortgevloeid uit het landelijke Landbouw Collectief. Deze bestaat inmiddels niet meer. Op provinciaal niveau wordt vooral gesproken over de invulling van het landelijke stikstofbeleid. Het legaliseren van de PAS-meldingen is ook in Den Haag nog niet rond.

Demonstreren

De Groningse Staten vergaderden woensdag over het extern salderen. Een handjevol boeren wilde bij het Provinciehuis demonstreren en kwam met vier trekkers, maar de boeren werden weer naar huis gestuurd. Enkele boeren spraken ook in tijdens dit debat.