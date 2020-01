Wet houdverbod dieren dit voorjaar naar RvS

Het wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om een houdverbod op te leggen aan veehouders die dieren verwaarlozen, wordt dit voorjaar naar de Raad van State gestuurd.

Van opzettelijke vertraging bij het wetsvoorstel is geen sprake, zegt een woordvoerder van het ministerie in reactie op uitingen van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

‘Opzettelijke vertraging’

Animal Rights vindt dat het kabinet haast moet maken met het wetsvoorstel. Ze vinden dat vee- en dierenhouders die hun dieren verwaarlozen nu te licht gestraft worden. Ze vrezen dat het ministerie de wet opzettelijk vertraagt, vanwege de onrust bij boeren in verband met het stikstofdossier. Dit is volgens LNV niet het geval. Het wetsvoorstel, dat onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt ingediend, werd in 2018 al via internetconsultatie voorgelegd.

Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de leiding

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van landbouw vroegen PvdD en PVV ook al naar het wetsvoorstel. Landbouwminister Carola Schouten erkende toen dat er vertraging was opgetreden bij het wetsvoorstel, maar wist de reden daarvoor niet, omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie de leiding heeft bij het wetsvoorstel dat strafverzwaring bij dierverwaarlozing mogelijk maakt.

Houdverbod van maximaal tien jaar

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat dierverwaarlozers een houdverbod van maximaal tien jaar kunnen krijgen. Een levenslang houdverbod, zoals PvdD en PVV willen, is niet in het huidige wetsvoorstel opgenomen. Dit heeft volgens Schouten te maken met de aard van de overtreding versus de sanctie die je daartegenover zet, ofwel de proportionaliteit van de straf.