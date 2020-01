Schouten: binnen twee weken duidelijkheid over uitkoopregeling

Landbouwminister Carola Schouten verwacht binnen twee weken duidelijkheid te kunnen geven over de uitkoopregeling van veehouderijen in het kader van de stikstofproblematiek.

Dat zegt ze na afloop van een gesprek dat ze samen met premier Mark Rutte bij Radio Kootwijk voerde met boeren en natuurorganisaties over het stikstofbeleid.

Rutte en Schouten tijdens hun bezoek aan het natuurgebied op de Veluwe. Boeren en natuurorganisaties spreken net als de bewindslieden van een goed gesprek. - Foto: ANP

Concrete maatregelen niet besproken

Concrete maatregelen zijn bij het overleg niet besproken. Hoewel de druk toeneemt om snel met maatregelen en duidelijkheid te komen, benadrukt Schouten dat dit geen dossier is waarin een groot akkoord wordt gesloten, maar een dossier van ‘stap voor stap’. Schouten zegt dat de besluiten over de gebiedsgerichte aanpak en de uitkoopregeling voor boeren ook lang duren, omdat ze moeten worden afgestemd met de provincies. Dat gebeurt nu.

Boeren en natuurorganisaties: goed gesprek

Boeren en natuurorganisaties spreken net als Rutte en Schouten van een goed gesprek. Het gesprek vond mede op hen verzoek plaats, omdat ze er samen uit moeten komen. “Het schuurde af en toe behoorlijk, maar uiteindelijk ontstond er toch consensus. Natuur en boeren moeten elkaar versterken. Als je samen kunt optrekken, juist in de gebiedsgerichte aanpak, gaat dat sneller dan wanneer je tegen elkaar inwerkt”, aldus Rutte.

‘Meer begrip ontstaan’

Bij het gesprek zijn in de inzichten en meningen van de verschillende organisaties gedeeld. “Ik denk dat er zowel bij natuur als bij de boeren meer begrip voor elkaar is ontstaan. Dat is goed”, zegt Roland Lotgerink, CEO van Vion, na afloop van het gesprek. “We moeten meer boeren met natuur, maar ook meer naturen met boeren”, zegt Marc van den Tweel van Natuurmonumenten.

LTO Nederland positief

Dirk Bruins van LTO Nederland is eveneens positief. “We hebben nog eens naar elkaar geluisterd en gezegd wat we van elkaar vinden. Boeren hebben nog eens benadrukt dat de landbouw heel veel inzet heeft gepleegd de afgelopen jaren en dat het wel eens ontbreekt aan waardering daarvoor. Ik merk dat dit bij een aantal natuurorganisaties landt. Als je samen verder moet, zul je elkaar ook moeten weten te waarderen.”

Het gesprek heeft volgens Bruins niet direct iets opgeleverd, omdat er geen onderhandelingen zijn geweest. “Het duurt allemaal wat mij betreft wel te lang. Boeren zijn bezorgd over hun toekomst.”

Rutte en Schouten tijdens het werkbezoek aan het melkveebedrijf van Eefje Meihuizen uit Leuvenum. - Foto: ANP

Diverse organisaties vertegenwoordigd

Bij het gesprek waren diverse organisaties vertegenwoordigd. Namens de landbouw zaten LTO, NAJK, POV, Biohuis, BoerenNatuur, en Vion aan tafel. Farmers Defence Force nam geen deel aan het gesprek. Jeroen van Maanen zegt dat het gesprek niet veel zin heeft. Hij vindt dat het voor de bühne is. Schouten reageert: “Als je dingen wilt bereiken, zul je wel aan tafel moeten komen. Daarom is het wijs om toch mee te praten.” Volgende week spreekt Schouten met het Landbouw Collectief.

Ik denk dat we onze zorgen wel goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen. We willen graag duidelijkheid

Melkveehoudster Eefje Meihuizen uit Leuvenum

Bezoek aan melkveebedrijf en natuurgebied

Rutte en Schouten brachten eerder op de dag een werkbezoek aan het melkveebedrijf van Eefje Meihuizen uit Leuvenum en aan een natuurgebied. Meihuizen heeft opgeroepen om vooral vooruit te kijken en met elkaar te werken aan een integrale aanpak van alle problemen. “Als de boeren weg gaan van de Veluwe, is de Veluwe ook minder aantrekkelijk”, zegt ze. Meihuizen heeft van de minister en premier geen duidelijkheid gekregen. “Maar ik denk dat we onze zorgen wel goed voor het voetlicht hebben kunnen brengen. We willen graag duidelijkheid.”