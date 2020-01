SGP: fiscus moet rekening houden met schommeling inkomen

De Belastingdienst moet rekening houden met de schommelingen in het agrarisch inkomen.

Dat zeggen SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Chris Stoffer naar aanleiding van uitspraken van agrarisch fiscalist Bert van den Kerkhof in Boerderij Vandaag.

Droogte en dierziekten

“Als we met elkaar een beter verdienmodel voor boeren willen is een betere fiscale regeling nodig, die rekening houdt met de schommelingen in het agrarisch inkomen”, aldus de Kamerleden. Zij wijzen er op dat boeren en tuinders te maken kunnen krijgen met droogte of dierziekten, die een belangrijk effect op het inkomen kunnen hebben.

Stoppen of verplaatsen

Daarnaast constateren ze dat boeren die willen stoppen of verplaatsen ‘last hebben’ van de fiscus. “De overheid zou wat ons betreft moeten kijken hoe dit makkelijker kan door de toepassingsmogelijkheden voor de herinvesteringsreserve te verruimen”, aldus de Kamerleden.

Bisschop en Stoffer hebben Kamervragen gesteld aan landbouwminister Carola Schouten en minister van Financiën Wopke Hoekstra. Ze vragen onder andere naar de belastingfaciliteiten die andere Europese landen aan hun boeren bieden.