Publicatie fosfaatrechten niet voor half februari

De openbaarmaking van de fosfaatrechten wordt uitgesteld tot half februari.

Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Landbouwminister Carola Schouten zei tijdens het debat dat ze de fosfaatrechten niet publiceert voordat ze de Kamervragen van CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft beantwoord én hierover is gesproken in de Tweede Kamer. Het eerste geplande debat over mestbeleid is gepland op 19 februari.

Bedrijven met minder dan € 500.000 staatssteun vrijstellen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vroeg de minister of ze bij de openbaarmaking gebruik wil maken van de Europese regeling om bedrijven met minder dan € 500.000 staatssteun vrij te stellen van de publicatie. Schouten wilde hier nog niet op ingaan. Ze zegt de vragen die gesteld zijn zorgvuldig te willen beantwoorden.

Over de publicatie van de fosfaatrechten is veel onrust ontstaan onder melkveehouders.