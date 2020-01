Nieuwe bestuurders in LTO vakgroepen

LTO Nederland heeft een aantal nieuwe mensen weten te strikken om verschillende vakgroepen te besturen.

Twee vakgroepen hebben hiermee een nieuwe voorzitter gekregen. Twee andere vakgroepen hebben een wisseling van overige bestuursleden.

Jos Mans is de nieuwe voorman van de Vakgroep Pluimveehouderij binnen LTO. - Foto: Twan Wiermans

Marieke Toonders en Jos Mans

Marieke Toonders is dit jaar gestart als voorzitter van de vakgroep paardenhouderij, ze neemt het voorzitterschap over van Ralph van Venrooij. De pluimveehouders hebben in Jos Mans een nieuwe voorman voor hun sector binnen LTO. Hij volgt Hugo Bens op per 1 december 2019.

Irene Peltjes en Hendrik Jan ten Cate

Bij vleesveehouderij is Irene Peltjes uit Bergentheim per 1 december lid geworden van het bestuur van de vakgroep, als opvolger van Niels Mureau. Voor de akkerbouwgroep is Hendrik Jan ten Cate aangesteld als opvolger van Adri Bossers per 1 november.