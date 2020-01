DDB wil duidelijkheid van voorzitter BoerenNatuur

De Dutch Dairymen Board (DDB) wil duidelijkheid van de voorzitter van BoerenNatuur over zijn deelname aan de Boerenraad.

Volgens de DDB is niet duidelijk wanneer Alex Datema optreedt als voorzitter van BoerenNatuur of als woordvoerder van de Boerenraad. Dat schrijft DDB-voorzitter Sieta van Keimpema in een open brief aan het bestuur van BoerenNatuur en Datema.

Onduidelijkheid

Volgens de DDB is BoerenNatuur een uitvoeringsorganisatie namens veertig collectieven in Nederland voor het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Het is uitdrukkelijk geen belangenorganisatie, stelt de DDB. Daarover zijn volgens de DDB afspraken gemaakt met LTO. Volgens de DDB ontstaat nu onduidelijkheid over de positie van Datema als voorzitter van BoerenNatuur en als woordvoerder van de Boerenraad.

Datema: nog geen reactie

Alex Datema geeft aan dat hij de brief van de DDB heeft gelezen, maar gaat er nog niet inhoudelijk op in. Volgens Datema is de brief gericht aan het bestuur van BoerenNatuur en zal daarom worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering medio januari. “Indien nodig zal er dan een reactie komen”, aldus Datema.