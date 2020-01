72,5% Nederlandse makelij in landbouwexport

Het aandeel Nederlandse makelij is in geëxporteerde landbouwproducten duidelijk groter dan in de totale goederenexport.

De Nederlandse landbouwexport is in 2019 voor 72,5% van Nederlandse makelij. Van de totale landbouwexport die in 2019 uitkomt op een nieuw record van € 94,5 miljard, is 27,5% te bestempelen als wederuitvoer. Dat is een duidelijk betere score dan de totale Nederlandse export van goederen. Voor de gehele goederenexport is 55,5% van Nederlandse makelij. Dat blijkt uit de exportramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research (WUR).

In Nederland geproduceerd

Op basis van de ramingen door CBS en WUR is de totale landbouwexport van € 94,5 miljard te verdelen in € 68,5 miljard Nederlandse makelij € 26 miljard wederuitvoer van goederen van buitenlandse makelij. Goederen van Nederlandse makelij omvatten de goederen die in Nederland zijn geproduceerd of goederen op basis van geïmporteerde grondstoffen die significant zijn bewerkt in Nederland. Bij die laatste categorie gaat het bij voorbeeld om chocola die in Nederland is geproduceerd met geïmporteerde cacaobonen.

De sierteeltsector is goed voor € 5,8 miljard aan exportverdiensten. - Foto: ANP

Aandeel in pakket landbouwgoederen

Binnen het pakket landbouwgoederen varieert het aandeel Nederlandse makelij. De top 10 van producten is in totaal goed voor een exportwaarde van € 66,2 miljard. Daarvan is € 49,1 miljard, drie kwart, van Nederlandse makelij. Het Nederlandse aandeel is in deze categorieën het grootst bij vlees met 89%, direct gevolgd door sierteelt met 88%. Ook zuivel en eieren, groente en bereidingen van graan, meel en melk scoren hoog op aandeel Nederlandse makelij.

Fruit

In de top 10 scoort de categorie fruit laag met 21% Nederlandse makelij. Dat komt onder meer doordat veel geïmporteerd fruit, zoals tropische vruchten, vrijwel zonder bewerking weer wordt geëxporteerd naar buurlanden.

Nederland verdient het meest aan sierteelt

Voor landbouwgerelateerde producten, zoals landbouwmachines, meststoffen en machines voor de voedingsmiddelenindustrie, is het aandeel Nederlandse makelij met 75% nog iets hoger. Nederland verdient het meest aan producten in de sierteelt. Deze sector is goed voor € 5,8 miljard aan exportverdiensten. Dat is de som van exportwaarde, min de waarde van de import van goederen en de diensten die nodig zijn om de goederen exporteren en te produceren. Voor zuivel en eieren is die exportverdienste € 4,3 miljard, voor vlees € 4 miljard en voor groenten € 3,5 miljard.