Zuidoost-Friesland droger dan vorig jaar

Het zuidoosten van Friesland is deze zomer droger dan vorig jaar.

Dat merkt Jan van Weperen, bestuurder bij Wetterskip Fryslân. Het gras in de omgeving is groen, maar Van Weperen schrijft dit bij Omrop Fryslân toe aan de recente regen. De grondwaterstand is laag, de droogte in de regio was erger dan in 2018. Het Friese waterschap heeft dit jaar voorgesorteerd op de droogte door de waterbuffers op een hoger peil te houden. In andere delen van de waterrijke provincie, waar de gronden wat lager liggen, bleven de problemen relatief beperkt. Van Weperen schat in dat ook met een zeer natte en koude winter de grondwaterstand volgend jaar onvoldoende zal zijn hersteld.

Afbeelding: KNMI

Meer dan 200 millimeter

De droogtekaart van het KNMI bevestigt het: een relatief groot neerslagtekort voor Zuidoost- Friesland. Net als in veel delen van het Oosten en Zuiden is het tekort meer dan 200 milimeter, ook na de recente regen. Nog tot 30 september houdt het weerinstituut dagelijks het neerslagtekort bij. Nationaal gezien ligt dit op ‘maar’ 203 millimeter. Ter vergelijking: in 2018 was dit rond de 300 millimeter. In de grote rivieren is ook te zien dat er weinig water beschikbaar is. Vooral de Maas staat laag.