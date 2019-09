Schouten: geen taboes bij oplossing stikstofprobleem

Er zijn geen taboes als het gaat om maatregelen die genomen moeten worden om een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek. Landbouwminister Carola Schouten zegt tijdens een debat in de Tweede Kamer dat het kabinet zich richt op een integrale, zorgvuldige oplossing voor de problematiek. Daarmee sluit ze een verdere krimp van de veestapel niet op voorhand uit.

Wel reageerde Schouten kritisch op de uitingen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot eerder deze week dat de veestapel moet halveren. Ze vindt dat de grote uitlatingen in de media die een grote omwenteling in de veestapel impliceren niet bijdragen aan een zorgvuldige oplossing. De landbouw is volgens Schouten een beleidsterrein waarin je geen megastappen kunt zetten, maar wel steeds stapjes zet. “Het klopt dat ik de plannen van het klimaatbeleid om maatregelen te nemen in het veenweidegebied niet in 1,5 maand heb uitgevoerd. Sterker nog, ik zou het niet eens willen. Dan zou ik een heel onzorgvuldig pad lopen als ik dat wel zo snel zou doen, terwijl je over het levenswerk van mensen praat.”

Niet binnen maand noodwet

Ook de oproep van Laura Bromet (GroenLinks) om binnen een maand met een noodwet te komen, wijst Schouten af. De minster zegt dat een noodwet niet het juiste middel is om een dergelijk groot probleem op te lossen. “Het gaat om mensen en hun bedrijven. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan”, vindt Schouten. De minister zegt in de begroting nog geen geld te hebben gereserveerd voor eventuele maatregelen in het stikstofdossier, omdat ze de adviezen van de commissie-Remkes nu nog niet kent. Tegelijkertijd sluit Schouten niets uit. “Een begroting is niet statisch”, zegt ze.

Debat voor herfstreces

De commissie Remkes komt in de tweede helft van september met een advies over de impasse die is ontstaan nu de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof heeft afgeschoten. Het kabinet zal kort daarna met een reactie komen. De Kamer heeft al aangegeven voor het herfstreces, dat 18 oktober begint, een debat te willen voeren over de stikstofproblematiek.