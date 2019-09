NVWA-dierenartsen voor tuchtrechter gedaagd

Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights daagt dierenartsen van de NVWA voor het veterinair tuchtcollege omdat ze niet-transportwaardig vee toch op transport hebben laten gaan.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit treedt al enkele jaren niet meer op als vanuit het buitenland meldingen binnenkomen van de aanvoer van wrak slachtvee vanuit Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek van 2Solve Investigations naar het optreden van de NVWA bij slachterijen.

NVWA-cijfers aan RTL Nieuws verstrekt

Het onderzoeksbureau haalt cijfers aan die de NVWA naar aanleiding van een beroep op de wet openbaarheid van bestuur heeft verstrekt aan RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat de Belgische autoriteiten vanaf 2016 tot en met mei van dit jaar 57 meldingen deden over aanvoer van niet-transportwaardig vee op slachterijen. Duitsland maakte in dezelfde periode 55 soortgelijke meldingen. In België gaat het met name on rundvee, in Duitsland om varkens.

De NVWA treedt niet op, onder meer vanwege een aantal kwesties die zich in 2015 en 2016 voordeden. Toen moest de NVWA een boete voor een varkenshandel intrekken omdat de transporteur betoogde dat hij uitging van de beoordeling van de certificerende dierenarts van de NVWA. De NVWA-dierenarts had de dieren geschikt bevonden voor transport.