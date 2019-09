Mestverwerker Greenferm aanvullend gefinancierd

Installatie gaat eind dit jaar of begin volgend jaar draaien. 80% van de mest is al gecontracteerd, aldus Greenferm.

Op dit moment is de bouw van mestverwerker Greenferm in volle gang. Directielid Berend Dunsbergen verwacht dat eind dit jaar of in januari volgend jaar de bouw klaar is en de installatie kan draaien.

Onlangs is bekend gemaakt dat een aanvullende financiering vanuit het Mestinvesteringsfonds en coöperatie FromFarmers de afbouw mogelijk hebben gemaakt. Een bedrag is niet bekendgemaakt, maar bestuurslid Marc Stals van het Mestinvesteringsfonds zegt in een persbericht dat ‘tot het maximum van haar mogelijkheden is gegaan’.

Initiatief van mengvoerbedrijven

Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van 25 mengvoerbedrijven. Greenferm is het dertiende project met financiering uit dit fonds. Gezamenlijk zijn zij goed voor 4,8 miljoen kilo fosfaat aan verwerkingscapaciteit.

Lees verder onder de film.

Mest van runderen, kalveren en varkens

Greenferm verrijst op bedrijventerrein de Ecofactorij in Apeldoorn en krijgt een verwerkingscapaciteit van 350.000 ton mest per jaar van runderen, varkens en kalveren. De installatie gaat geen stikstofrijk mineralenconcentraat produceren zoals sommige andere verwerkers. In een bioreactor wordt stikstof omgezet in vrij stikstofgas. De eindproducten van de verwerking zijn een loosbare dunne fractie en gehygiëniseerde, gecomposteerde dikke fractie.