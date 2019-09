Mesdagfonds doet versneld onderzoek naar stikstofuitstoot

Het Mesdag Zuivelfonds gaat versneld onderzoek doen naar de stikstofdepositie van veehouderijbedrijven op natuurgebieden, op basis van metingen in plaats van met modellen.

Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek worden metingen gedaan bij twee melkveebedrijven in het noorden en het midden van het land. Er wordt gewerkt met drie meetmethoden die in het buitenland worden toegepast. “We gebruiken drie meetmethoden om discussie over de methode te voorkomen”, zegt voorzitter Jan-Cees Vogelaar van het Mesdagfonds. In het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van een methode met isotopen waarmee de herkomst van de stikstofdepositie te bepalen is, zodat duidelijk is of deze uit de landbouw of de industrie komt. “Als je wil dat maatregelen tegen stikstof effectief zijn, dan moet je weten om hoeveel stikstof het gaat en waar die precies vandaan komt. Nu is dat niet bekend omdat dit niet met metingen is vastgesteld”, zegt Vogelaar.

Dichter bij de bron

Het Mesdagfonds stelt dat volgens de rekenmodellen van de overheid bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. “Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland”, stelt het Mesdagfonds.

Met spoed

Mesdag Zuivelfonds wil het onderzoek met spoed beginnen, vanwege de stikstofproblematiek na het afschieten van het PAS door de Raad van State.

“Wij willen de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opofferen op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen”, aldus het Mesdagfonds.

De voorbereidingen voor het onderzoek zijn in april gestart. De uitvoering van het onderzoek begint in januari en gaat drie jaar duren.