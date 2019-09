RethinkX: Eiwitrevolutie bedreigt traditionele landbouw

Een snelle eiwitrevolutie in de komende 10 tot 15 jaar zal zeker de veehouderij, maar ook een groot deel van de overige landbouw op de kop zetten.

Dit voorziet RethinkX, een zichzelf onafhankelijk noemende ‘denktank’ uit Californië.

Afgaande op andere publicaties specialiseert RethinkX zich in ‘snelkookscenario‘s’. In een ander rapport ziet het binnen 10 jaar een einde komen aan het autodealerschap.

Helft minder koeien

In het net uitgekomen rapport voorziet RethinkX dat er dankzij genoemde revolutie in 2030 de helft minder koeien zullen zijn in de Verenigde Staten, terwijl de zuivelindustrie vrijwel bankroet is. Met andere dierlijke sectoren gaat het niet veel beter en ook de plantaardige landbouw krijgt forse tikken. Alles doordat eiwitten voortaan voor een groot deel in fabrieken zullen worden geproduceerd met behulp van geavanceerde fermentatietechnieken. Deze fabriekseiwitten zullen volgens RethinkX niet alleen veel goedkoper worden (eiwitten kosten dan misschien nog maar net zo veel als een kilo suiker nu), maar ook veel voedzamer en smakelijker, omdat de fermentatie heel gericht kan worden ingezet.

Minder landgebruik

Als alles uitkomt zoals bedacht in het huidige rapport, kan worden volstaan met veel minder landgebruik en kan de wereld toch gemakkelijker worden gevoed. De verwachtingen zoals uitgesproken in het rapport zijn nog wel grotendeels gebaseerd op theoretisch onderzoek en kleinschalige, beperkte laboratoriumproeven. De uitrol van een industrie zoals voorzien in het rapport vergt nog veel verder onderzoek als ook grote investeringen in productiecapaciteit.