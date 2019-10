Demonstrerende boeren willen de stad Den Haag in

De boeren willen niet worden ‘weggestopt’, maar op een zichtbare plek in de stad hun statement kunnen maken. Vanavond wordt duidelijk waar de trekkers heen mogen.

De organisatie heeft dit weekend goede gesprekken gehad met de gemeente Den Haag, ook met de burgemeester. De boeren willen de stad in, vertelt woordvoerder en organisator Arjen Schuiling. “We willen zichtbaar zijn, en niet ergens ver buiten de stad weggestopt worden.”

Definitieve toezeggingen

Aan het begin van vanavond laat de organisatie aan de deelnemers weten wat de definitieve toezeggingen van gemeente en politie zijn. “We hebben een gezamenlijk belang en dat is de algemene (verkeers)veiligheid, dus vanavond gaan we op papier zetten wat er allemaal gaat gebeuren morgen. Het moet goed verlopen en daar is medewerking van gemeente, politie en OM voor nodig.” Als de stad echt vol is, gaat de organisatie akkoord met het Scheveninger strand als uitvalbasis.

Boeren worden afgeraden om voor 9 uur met trekker op het Malieveld te verschijnen.

10.500 deelnemers en 2.200 trekkers

Inmiddels rekent de organisatie op 10.500 deelnemers en 2.200 trekkers. Groepen boeren van een omvang van 30 tot 100 trekkers verzamelen om daarna in colonne naar Den Haag te rijden. De boeren zijn nog altijd van plan om via diverse snelwegen naar de hofstad te gaan, ondanks nog steeds uitblijvende instemming van de autoriteiten.