CIWF: 160.000 Nederlanders tekenen voor verbod kleine hokken

Ruim 160.000 Nederlanders ondertekenden het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ voor een verbod op kleine hokken in de veehouderij.

Dat komt neer op bijna 1% van de Nederlandse bevolking. Dat meldt initiatiefnemer Compassion in World Farming (CIWF).

In totaal heeft de organisatie binnen Europa circa 1,5 miljoen handtekeningen opgehaald in 18 Europese landen. Daarvan werd in meer dan 7 landen de drempelwaarde gehaald, waarmee de Europese Commissie nu verplicht is hier een inhoudelijke reactie op te geven.

Einde aan kleine hokken

Het burgerinitiatief roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van te kleine hokken in de veehouderij. Hiermee doelt de organisatie op kraamhokken van zeugen, konijnenhokken, kwartelhokken en individuele boxen voor kalveren, eenden en ganzen. Volgens de organisatie leidt deze manier van huisvesting tot dierenleed en beperkt het de dieren in hun natuurlijk gedrag. Er zouden genoeg andere alternatieven beschikbaar zijn in de veehouderij die wel dierenwelzijn garanderen, zoals houderijen met vrije uitloop, volgens CIWF.

In Nederland wordt het initiatief van CIWF gesteund door onder andere de Dierenbescherming, Eyes on Animals, Partij voor de Dieren, Varkens in Nood en Wakker Dier.