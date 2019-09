Agrifirm voorspelt lagere winst door varkenspest

De winst over 2019 en de ledenkortingen zal lager uitvallen dan in 2018.

Dat voorspelde directeur coöperatiezaken Hendrik Arends van Agrifirm tijdens de boerendag in Leeuwarden. “Onze winst komt vooral uit China en daar ligt 70 procent van de varkens onder de grond.”

Fors lager dan in 2018

Arends geeft aan dat Agrifirm alle zeilen moet bijzetten en dat de winst over het eerste half jaar van 2019 fors lager uitvalt dan in dezelfde periode 2018, wat hij als een topjaar bestempelde. Hij noemde echter geen concrete cijfers. “Maar ook in China schrijven we nog steeds zwarte cijfers.”