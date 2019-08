Neerslagtekort Achterhoek tijdelijk gedaald

Het neerslagtekort in de Achterhoek is in de eerste weken van augustus flink gedaald.

Het gemiddelde neerslagtekort van 12 meetstations in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel lag op 19 augustus op 235 millimeter. Dat is weliswaar onder het niveau van recordjaar 1976, maar nog steeds slechter dan de 5% droogste jaren. En de verwachting is dat het tekort opnieuw gaat stijgen nu een periode met neerslag eindigt.

Doorlopend neerslagtekort blijft groot

Het doorlopend neerslagtekort blijft groot in Oost Nederland. Op meerdere plaatsen in de Achterhoek en Twente is meer dan 70 millimeter regen gevallen tot en met 19 augustus, maar er zijn nog steeds gebieden waar dat minder dan de helft is en er nauwelijks verbetering is.

Neerslagtekort loopt komende weken op

Voor heel Nederland is het neerslagtekort duidelijk gedaald tot onder het tekort van de 5% droogste jaren. Het ligt met actueel 167 millimeter op 19 augustus ook duidelijk onder het niveau van 2018. Voor de komende weken is de verwachting dat het weer verder op gaat lopen naar gemiddeld 194 millimeter.