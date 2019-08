Meer Skal-controles in eerste helft 2019

Skal heeft in de eerste helft van 2019 65% van het verplichte aantal jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Ook is van 4 bedrijven het Skal-certificaat ingenomen. Dit maakt Skal op zijn website bekend.

Skal spreekt bedrijven aan die biologische producten op de markt brengen zonder hiervoor gecertificeerd te zijn. Meer dan de helft van deze bedrijven laat zich alsnog certificeren of laat de biologische verwijzing verwijderen. Skal geeft bedrijven die toch doorgaan bij keuringsorganisatie NVWA aan. De bio-certificaten worden het bedrijf ontnomen. Als dit gebeurt, publiceert Skal de bedrijfsnaam en vestigingsplaats. Zo werd op maandag 12 augustus bekend dat Skal het bio-certificaat heeft ingetrokken van Teff Cereal Store uit Hooghalen. Dit gebeurde na meldingen uit Duitsland en Frankrijk over residuen van pesticiden in biologische teff.

Import uit Oekraïne

De Europese Commissie heeft een guideline opgesteld. Hierin staat dat geïmporteerde producten uit Oekraïne, Moldavië en de Russische Federatie aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zij moeten bij import bemonsterd worden. In de eerste helft van 2019 zijn er 561 monsters genomen die vallen onder de guideline. Dit is meer dan vijf keer zoveel als in de eerste helft van 2018.