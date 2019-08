Halfjaarwinst Rabobank flink gedaald

De nettowinst van Rabobank is in het eerste halfjaar van 2019 flink gedaald naar € 1,2 miljard.

Dat is 29% lager dan over het eerste halfjaar van 2018, dat de bank zelf kwalificeert als recordjaar. Een belangrijke oorzaak is de fors hogere reservering voor kredietverliezen die in het eerste halfjaar uitkomt op € 440 miljoen. Zonder deze post en bijzondere lasten zou de winst met 3% zijn gedaald. Dat maakt Rabobank bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2019.

‘Uitdagende omstandigheden’

Rabo-topman Wiebe Draijer is tevreden over het behaalde resultaat gezien de ‘uitdagende omstandigheden zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, de aankomende brexit en de aanhoudende lage rente’.

Strategie op koers

Volgens Draijer ligt Rabobank op koers voor het halen van de strategische doelen. Een van de doelen betreft het verder uitbreiden van Food en Agri-tak (F&A). Bij een gelijkblijvende totale kredietportefeuille stegen de uitstaande kredieten in F&A wereldwijd naar € 105,5 miljard. Food en Agri omvat zowel primaire bedrijven als bedrijven in de toeleverende en verwerkende industrie. Van de F&A-kredieten is op groepsniveau € 38 miljard verstrekt aan Nederlandse bedrijven en voor € 67,4 miljard buiten Nederland. F&A is daarmee goed voor ruime een kwart van alle kredieten die Rabobank wereldwijd heeft uitstaan. Zuivel is wereldwijd met € 22,6 miljard goed voor 21%, gevolgd door granen en oliezaden met bijna € 21 miljard (20%). De derde tak is de vleessector met ruim € 17 miljard.

Uitstaande leningen

Het totaal van uitstaande leningen bleef met € 416 miljard vrijwel gelijk. De kredietverlening aan de food- en agrisector wereldwijd steeg 2% opzichte van juni 2018 naar € 105,5 miljard en komt daarmee uit op ruim een kwart van de totale uitstaande leningen.



Leningen in Nederlandse agrisector

Nederlandse boeren en tuinders hebben ruim € 25 miljard geleend van Rabobank. Veebedrijven zijn goed voor 60% van de portefeuille in Nederland, tuinbouw en akkerbouw zijn goed voor respectievelijk 24% en 10%.

Inkomsten

De inkomsten van Rabobank bleven redelijk op peil, ondanks het afstoten van enkele bedrijfsonderdelen. De kosten daalden met 5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 onder meer door de ingezette herstructureringsmaatregelen.

Reservering kredietverlies drukt fors op winst

De reservering voor kredietverliezen heeft de nettowinst flink gedrukt. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 steeg die toevoeging aan de zogenoemde ‘stroppenpot’ met € 477 miljoen naar € 440 miljoen.



De extra toevoeging ten opzichte van het eerste halfjaar 2018 heeft voor een deel te maken met economische vooruitzichten die slechter zijn geworden. Dat meldde CFO Bas Brouwers. Het grootste aandeel in de hogere dotatie heeft het bedrijfsonderdeel WRR, waar de grote bedrijven, food-, agri en retailbedrijven onder vallen. De reservering steeg in dit onderdeel van € 0 naar € 334 miljoen. Dat betrof bedrijven in Nederland en Frankrijk en in Brazilië, waar het vooral te maken heeft met slechte resultaten in de suikersector.

€ 15 miljoen voor rentederivaten

Rabobank heeft € 15 miljoen extra gereserveerd voor de afwikkeling van de rentederivaten. Volgens Draijer heeft inmiddels 84% van de gedupeerde Rabo-klanten een finaal aanbod gehad. Draijer gaat er vanuit dat eind dit jaar alle klanten in ieder geval een finaal aanbod hebben gehad.