ForFarmers ziet winst fors dalen

Veevoerconcern ForFarmers heeft in de eerste helft van dit jaar, zoals verwacht, een flink lager bedrijfsresultaat behaald.

Het operationele bedrijfsresultaat, de zogenoemde EBITDA, daalde met 31,5% tot € 35,8 miljoen, terwijl de onderliggende winst daalde met 61,5% tot bijna € 12 miljoen. De voerafzet Total Feed steeg met 5,2% tot 5,1 miljoen ton, terwijl de afzet van mengvoer steeg met 7,2% tot 3,6 miljoen ton. Die stijging is te danken aan positieve resultaten uit overnames. Dat blijkt uit de eerste halfjaarcijfers 2019 van ForFarmers die vandaag gepresenteerd zijn.

Ongunstige inkoopposities

CEO Yoram Knoop van ForFarmers licht toe: “De cijfers zijn inderdaad flink gekelderd, zoals wij deze eerder dit jaar al voorspeld hebben. Dat komt voornamelijk door de ongunstige inkoopposities in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk (VK). Contracten voor grondstoffen die voor een langere tijd afgesloten zijn, pakken ongunstig uit voor ons.” Wel geeft CEO Knoop aan dat ForFarmers zelf op wil draaien voor deze tegenvaller en deze niet doorrekent aan boeren. Bovendien merkt Knoop op dat de droogte, vooral in het Oosten, boeren nu al voor het tweede jaar op rij diep in de portemonnee raakt.

Volumestijging vooral door overnames

De stijging in de totale afzet van mengvoerproducten komt vooral door overnames die ForFarmers deed. “De positieve resultaten van overnames konden de autonome dalingen helaas niet compenseren”, aldus Knoop. Voor Total Feed was de autoname daling 1,6% en voor mengvoer 2,6%. Door de positieve resultaten uit overnames kwam dit uiteindelijk nog uit op +5,2% en +7,2% voor Total Feed en mengvoer respectievelijk.

Pluimvee en varken plussen, rund daalt

ForFarmers ziet vooral het mengvoervolume van pluimvee stijgen, dat ten koste ging van het mengvoer voor rund. “De grootste driver achter de daling is de krimpende rundveestapel in Nederland”, aldus Knoop.

De stijging in de pluimveesector is het grootst in Duitsland, Polen (overname Tasomix) en het VK. Knoop: “Wij zien de algemene trend dat consumenten meer pluimveevlees kopen in Europa, ten koste van varkensvlees”. Ondanks het afnemend aantal varkens in Nederland en de dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Oost-Europa en Azië, noteerde ForFarmers een toename in mengvoervolume in alle clusters, behalve in Engeland, voornamelijk gedreven door resultaten uit overnames.

“De positieve resultaten van overnames konden de autonome dalingen helaas niet compenseren”, zegt Yoram Knoop, CEO van ForFarmers. - Foto: Michel Zoeter

Verwachtingen einde jaar en 2020

Knoop herkent de onzekerheden op de markt, zoals de brexit, de handelsoorlog tussen de VS en China en de dreiging van AVP. “Het blijft onduidelijk hoe dat uitpakt, maar het biedt zeker ook kansen. Bijvoorbeeld op de varkensmarkt, waar de export naar China kan toenemen.” ForFarmers wil met het oog op de toekomst blijven focussen op aantrekkelijke segmenten (zoals GMO-vrije voeders), investeren in digitalisering en data, en blijven inzetten op het verkleinen van bedrijfsongevallen. Voor het einde van dit jaar moeten bovendien, zoals aangekondigd, vier fabrieken gesloten zijn (2 in NL en 2 in het VK) om € 10 miljoen aan kosten te besparen. Ook denkt het voerconcern na over uitbesteding van transport om meer flexibiliteit in te bouwen en kosten te besparen.

Beurskoers duikt onder introductieprijs

Een aandeel ForFarmers sloot de dag voor de presentatie van de halfjaarcijfers (woensdag 14-8-2019) af met een waarde van € 6,60. De presentatie van de halfjaarcijfers op donderdag resulteerde om 14:00 uur in een koersdaling van ruim 8% tot € 6,05. Daarmee duikt de prijs onder de introductieprijs van € 6,50 toen ForFarmers op de beurs kwam.