Oorzaak ongeluk koeien op spoor nog onduidelijk

Van de 5 koeien die woensdagavond 21 augustus op de drukke spoorverbinding tussen Deventer en Almelo waren terechtgekomen, heeft slechts een dier het ongeluk overleefd.

Het ongeluk gebeurde rond 20:30 uur in het buitengebied tussen Rijssen en Wierden. Overigens is er onduidelijkheid over de exacte locatie. Volgens Prorail zou het tussen de Burgermeestersdijk en de Ten Cateweg in Wierden hebben plaatsgevonden, terwijl de politie een iets westelijker locatie meldt, namelijk tussen de Koepelweg en Burgermeestersdijk. 2 koeien kwamen vast te zitten onder de trein en er moest een kraan aan te pas komen om ze eronder vandaan te halen.

Schade valt mee

Volgens een woordvoerder van Prorail wordt er nog verder onderzoek gedaan naar hoe de dieren op het spoor konden belanden. De schade aan de trein en het spoor vallen overigens mee, aldus de woordvoerder. Wel heeft het treinverkeer veel overlast gehad. “Het treinverkeer heeft tot 03:30 uur ’s nachts stilgelegen.” Een schadepost waar de spoorbeheerder in ieder geval wel mee te maken krijgt, is de schade die de treinreizigers hebben geleden. Reizigers kunnen hun reiskosten terugkrijgen vanwege de vertraging die is opgetreden. In dit geval zal dat meevallen omdat er in de stoptrein op woensdagavond slechts 5 passagiers zaten. De passagiers waren pas na 22:00 uur uur ’s avonds uit de trein geëvacueerd, volgens Prorail.

Verwijtbaarheid

Of de schade verhaald wordt op de eigenaar van de koeien is afhankelijk van de toedracht, volgens de woordvoerder van Prorail. “Als er sprake is van verwijtbaarheid, dan gaan we de kosten en de schade zeker verhalen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de dieren op de spoorlijn zijn terechtgekomen.” Als de getroffen boer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, kunnen de kosten daaruit gedekt worden. De schade aan de veestapel zelf valt hier niet onder. Voor losgebroken vee is geen standaard verzekering af te sluiten. Wel is er een brand- en stormverzekering die schade aan het eigen vee dekt. Volgens Quint Raemakers van assurantie- en adviesbureau Lucas B.V. in Vroomshoop zou het verzekeren van uitgebroken vee wel kunnen als een boer daar specifiek om zou vragen, maar het is geen standaard optie in de polis.

Geen aanwijzingen voor opzet

De politie gaat ervan uit dat de koeien ergens van zijn geschrokken en daardoor uit het weiland zijn gebroken en op het spoor zijn beland. Volgens een woordvoerder van de politie wordt er geen verder onderzoek ingesteld naar de zaak. “We hebben geen strafbare feiten kunnen constateren en er zijn geen aanwijzingen dat de dieren door opzet op het spoor terecht zijn gekomen. We gaan ervan uit dat de dieren door een schrikreactie op het spoor zijn beland.”

Volgens Martin Immink, voorzitter van LTO Zuid Twente, is het wel opmerkelijk dat de dieren op die locatie in Wierden op het spoor zijn terechtgekomen. Volgens de LTO-voorman zouden ter plekke hekken rondom het spoor staan. “Dus dan kunnen ze alleen via een overweg op het spoor zijn terechtgekomen.” De politiewoordvoerder kon niet bevestigen dat er daadwerkelijk ter plekke hekken rond het spoor staan.