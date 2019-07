PAS-meldingen blijven anoniem na bezwaar DLV

DLV Advies heeft zijn doel bereikt. PAS-meldingen blijven anoniem nu het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de vrij te geven gegevens heeft aangepast.

Ter voorbereiding op de uitspraak van de Raad van State over het PAS had de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) met een WOB-verzoek de overheid gevraagd om alle PAS-meldingen openbaar te maken. DLV Advies diende daarop namens tientallen klanten een bezwaar hiertegen in bij het Ministerie. DLV deed dit om er voor te zorgen dat privacygevoelige gegevens beschermd zouden blijven na openbaarmaking.

“In het bezwaar hebben wij beschreven dat de Aerius-bestanden, die het ministerie openbaar wilde maken, onvoldoende beschermd zijn tegen het vrijgeven van privacygegevens”, zegt Jeroen van Boxmeer, specialist ruimtelijke ordening en milieu bij DLV Advies in een toelichting. “Zelfs als de namen en adressen geanonimiseerd zijn, is het bestand nog gemakkelijk in te laden in het rekenprogramma. Alle gegevens komen zo alsnog vrij. Wij hebben in het bezwaar verzocht de bestanden zodanig te versleutelen dat dit onmogelijk wordt. De privacygegevens zijn dan pas voldoende beschermd.”

Geanonimiseerde berekeningen

Nu het ministerie de vrij te geven gegevens heeft aangepast, blijft alleen een bundel geanonimiseerde berekeningen over. Hierin staan enkel dieraantallen genoemd, zonder dat hiervan de naam of het adres van het bedrijf te achterhalen is. Ook kunnen de berekeningen niet langer worden ingeladen in het rekenprogramma. Van Boxmeer: “Hiermee hebben we bereikt dat de privégegevens van de opgevraagde PAS-meldingen zo veel mogelijk beschermd blijven.”