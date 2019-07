Overleg vergoeding leidingen in landbouwgrond gestopt

De onderhandelingen over de gebruiksvergoeding voor leidingen door landbouwgrond zijn gestaakt.

LTO overlegt jaarlijks met Gasunie en TenneT over de tarieven die boeren ontvangen voor de aanleg van leidingen in hun land. De onderhandelingen over de tarieven voor 2019 zijn vastgelopen. Dit laat de betrokken LTO-portefeuillehouder Alfred Jansen weten.

LTO wil een overeenkomst afsluiten voor bepaalde tijd. Gasunie en TenneT willen dat voor onbepaalde tijd. Als partijen als TenneT en Gasunie over boerengrond hun energie willen transporteren, dan hoort daar een overeenkomst voor bepaalde tijd met een marktconforme vergoeding bij, vindt Jansen.

Geen nieuwe afspraken

LTO adviseert aan leden om voorlopig geen nieuwe afspraken te maken met leidingleggers. SGP en CDA kwamen vanuit de Tweede Kamer in maart met steun om de hogere vergoeding in de Omgevingswet te waarborgen. Jansen is blij dat de politiek erkent dat boeren een betere positie in de onderhandelingen verdienen.