Mestvergisting levert 12% van duurzame energie

De mestvergistingssector levert met een maximale productie van 12 PetaJoule per jaar 12% van de totale duurzame energie die met SDE+-subsidie wordt geproduceerd.

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. “De vergistingssector (mono-mest-, co- en allesvergisting) is belangrijk voor de Nederlandse hernieuwbare energiedoelen en levert een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie”, aldus Wiebes.

200 mestvergisters

In Nederland staan inmiddels 200 mestvergisters die duurzame energie produceren en SDE+-subsidie krijgen. In de subsidieregeling was eerder een aparte categorie voor co-vergisting. Dat is aangepast. Vanaf 2019 kunnen co-vergisters nu een aanvraag indienen onder de categorie allesvergisting. PvdD vroeg Wiebes om te stoppen met het verstrekken van subsidie aan mestvergisters. Dat doet Wiebes niet.