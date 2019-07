MOB: salderen kan alleen met forse korting

Als in het stikstofbeleid een systeem van salderen wordt opgezet zonder afromen, is dat voor de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) een ‘oorlogsverklaring’. Dat schrijft de MOB in een brief aan premier Rutte.

MOB zegt de overheid te zullen vragen om tot handhaving over te gaan tegen een aantal bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een vergunning hebben gekregen of waarvan de activiteiten na een melding zijn toegestaan. Volgens MOB hebben die vergunningen en meldingen door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei geen rechtskracht meer. Het gaat om een selectie uit 3.300 meldingen en vergunningen. ‘Stikstofbelasting in natuurgebieden moet omlaag’ MOB stelt dat de overheid moet zorgen dat de stikstofbelasting in natuurgebieden omlaag gaat. Dat gebeurt niet als de stikstofbelasting van het ene bedrijf mag worden gesaldeerd met de stikstofuitstoot van een ander bedrijf. MOB gaat alleen akkoord met saldering als er sprake is van een ‘substantiële afroming van emissierechten’. Voorschot op toekomstige herstelmaatregelen MOB zegt dat een PAS-systeem op zich wel zou kunnen werken, maar dan moet wel duidelijk zijn dat de stikstofbelasting van de natuur ook daadwerkelijk omlaag gaat. Volgens de rechter heeft de overheid niet voldoende duidelijk gemaakt dat het PAS daadwerkelijk zorgt voor een vermindering van de stikstofbelasting in de natuur. Bovendien werd in het PAS een voorschot genomen op toekomstige herstelmaatregelen. Vermindering van de veestapel MOB noemt de vermindering van de veestapel in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden als voorwaarde voor de nieuwe maatregelen, een andere optie is het omlaag brengen van de maximumsnelheid. Volgens MOB zitten de ministeries vast in het denken over het stikstofbeleid en halen ze het salderen weer van stal. “Salderen is administratief erg lastig, ingewikkeld en fraudegevoelig, maar toch wil LNV kennelijk richting salderen koersen, zeker voor de korte termijn. Dit zou voor ons alleen acceptabel zijn als er ook een substantiële afroming van emissierechten plaats vindt”, aldus MOB.