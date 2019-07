Aanhouding voor vervalste export van dierlijke producten

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag een man aangehouden die dierlijke eiwitten van herkauwers exporteerde naar Azië. Ook wordt de 49-jarige man uit Zuidoost-Drenthe verdacht van het vervalsen van papieren.

Het Functioneel Parket, de afdeling fraude van het Openbaar Ministerie, heeft dit woensdag 10 juli bekend gemaakt. De verdachte was met zijn bedrijven vermoedelijk betrokken bij de export van dierlijke bijproducten – zoals vetten, poten, organen – met daarin eiwitten van herkauwers (zoals runderen en schapen) verwerkt. Het ging hier om 18 containers die naar Azië zijn vervoerd. De inhoud was in totaal 400 ton aan producten. De bijbehorende papieren lieten lijken alsof de producten naar Bulgarije werden vervoerd. Dit alles speelde zich af in 2017 en 2018. De man is na verhoor weer vrijgelaten.

Het OM benadrukt dat het exporteren van producten van herkauwers aan strenge regels is gebonden vanwege de kans op BSE.