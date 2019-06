NAJK schrijft brandbrief aan minister Schouten

NAJK heeft een brandbrief geschreven aan minister Carola Schouten.

Hierin schrijft Marije Klever, bestuurder van de belangenbehartiger dat ze het vertrouwen in de toekomst en de bewegingsvrijheid in de sector ziet verdwijnen. Namens de jonge melkveehouders roept zij de minister op om te vechten voor de toekomst van de sector.

Ruimte en vertrouwen

NAJK begrijpt dat de melkveehouderij in beweging moet zijn. Het is uitdagend om een weg hierin te vinden. Maar er is ook ruimte en vertrouwen in de toekomst nodig, staat in de brief. “Geef ons de ruimte om de melkveehouderij te ontwikkelen, zodat we in zoveel opzichten de oplossing kunnen zijn in plaats van het probleem.” Met deze woorden uit Klever haar ongerustheid over de toekomst van de jonge boeren.