Meer omzet maar minder winst voor De Heus

Mengvoerbedrijf De Heus heeft in 2018 meer omzet behaald maar minder winst gemaakt.

Dat blijkt uit de jaarrekening die is ingeleverd bij de Kamer van Koophandel. De omzet steeg met ruim 12% naar bijna € 3 miljard. De winst daalde met 32% van € 126.519 naar € 86.062.

De daling van de winst komt vooral door een negatief resultaat uit aandelen in andere deelnemingen. Dat daalde van plus € 44,8 miljoen naar minus € 893.000. De totale operationele kosten waren ook hoger dan in 2017. Onder andere werd er meer betaald aan grondstoffen en personeelskosten.

Iets meer dan € 1 miljard omzet in Nederland

Bijna 34% van de omzet haalde De Heus uit activiteiten in Nederland. De omzet daar bedroeg in 2018 iets meer dan € 1 miljard. Een jaar eerder was dat bijna € 850 miljoen. De meeste omzet haalt het veevoerbedrijf uit de rest van de EU. In landen buiten Europa werd een omzet van € 817 miljoen gemaakt.

Buiten Europa is De Heus onder andere actief in Zuid-Afrika, Myanmar, India en Vietnam. Afgelopen maart nam het Edense bedrijf nog een meerderheidsbelang in een bedrijf in Oekraïne. Het bedrijf telde vorig jaar bijna 5.500 werknemers, waarvan bijna 4.800 buiten Nederland.

Minder omzet in veevoeders

Het grootste deel van de totale omzet kwam uit de productie en verkoop van veevoeders. Die omzet daalde echter ten opzichte van een jaar eerder. De daling bedroeg 3,8% en daarmee kwam de omzet uit veevoeders uit op afgerond € 2,34 miljard.

Het dividend dat De Heus uitkeert aan de aandeelhouders, de 2 broers De Heus en hun zus, is over 2018 € 9 miljoen, tegenover € 7,5 miljoen in 2017.