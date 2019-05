Woensdag 29 mei spoedbehandeling wijziging fosfaatwet

De Tweede Kamer gaat met spoed het wetsvoorstel behandelen voor de verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten.

Terwijl wetswijzigingen normaal maanden in beslag nemen, wordt de schriftelijke vragenronde dinsdag 28 mei gehouden en volgen het debat en de stemmingen woensdag 29 mei. Als de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel kan de Eerste Kamer het volgende week nog behandelen, op de laatste zittingsdag van de huidige Eerste Kamer.

Eerst helder antwoord van minister, dan wet behandelen

Hoewel de landbouwcommissie van de Tweede Kamer instemde met het voorstel voor de spoedbehandeling, maakten CDA‘er Jaco Geurts en VVD‘er Helma Lodders wel een voorbehoud. Beide politici hebben veel vragen en willen duidelijke antwoorden van het ministerie voordat ze de wet kunnen behandelen.

CDA en VVD bezorgd over toekennen extra fosfaatrechten vleesveehouders

CDA en VVD maken zich zorgen over de toekenning van extra fosfaatrechten aan vleesveehouders naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Deze rechten wil het ministerie buiten het melkveeplafond houden, maar als de vleesveehouders ze verkopen aan melkveehouders komen ze wel onder het melkveeplafond te liggen.

Voor boeren die willen stoppen omdat ze geen opvolger hebben, is dit een forse ingreep in het pensioen

Helma Lodders, Tweede Kamerlid VVD

Lodders vindt de maatregel zwaar voor de boeren die het betreft. “Voor bedrijven die willen stoppen omdat ze geen opvolger hebben, betekent dit wel een forse ingreep in het pensioen. Daar houdt het ministerie wel erg weinig rekening mee”, zegt ze. Een beter alternatief is er volgens Lodders echter niet.

Ook Geurts vindt een nieuwe generieke korting niet aanvaardbaar in de situatie waar de melkveehouderij nu in zit. Opkoop van fosfaatrechten door de overheid, zoals Netwerk Grondig bepleit, is volgens Geurts geen optie, omdat de overheid vanwege staatssteunregels geen geld mag inzetten om onder het fosfaatplafond te komen. D66 stemt in met het wijzigingsvoorstel.

GroenLinks: niet elk halfjaar nieuwe regels voor boer

Laura Bromet (GroenLinks) zegt al eerder te hebben gewaarschuwd dat er nieuwe lapmiddelen nodig zouden zijn om binnen de milieugrenzen te blijven. “Er wordt keer op keer te scherp aan de wind gezeild. Als je het in één keer goed regelt, weet iedereen waar je aan toe bent. Dan is de pijn wel heviger, maar dat is beter dan wanneer boeren ieder halfjaar worden opgezadeld met nieuwe regels”, vindt Bromet. Ze wil van het ministerie weten waarom nu niet voor een generieke korting wordt gekozen. Ze wil naar een houdbaar systeem en vraagt zich af of de normen met 20% afroming wel gehaald worden.

SGP: schimmig spel met cijfers en diercategorieën

SGP is onaangenaam verrast door de manoeuvre van minister Schouten om de afroming van fosfaatrechten tijdelijk te verhogen van 10 naar 20%. De partij noemt het een ‘schimmig spel met cijfers en diercategorieën’. “Voor begrenzing van de stikstof- en fosfaatproductie lijkt deze stap niet nodig: de eerste kwartaalcijfers van 2019 leren dat zowel de fosfaat- als de stikstofproductie onder de nationale plafonds uit lijken te komen. Het is een bureaucratische discussie geworden, die inhoudelijk niets oplevert maar waar de sector de dupe van is.” De partij plaatst grote vraagtekens bij de onderbouwing van de wijzigingen, nog los van het feit dat deze manoeuvres het vertrouwen in de overheid en het fosfaatrechtenstelsel geen goed doen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag 29 mei over het voorstel.