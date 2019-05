Varkensbedrijf bezet door actievoerders

Dierenrechtenactivisten van ‘Meat the Victims’ houden in Boxtel een varkensfokkerij aan de Brede Heide bezet.

Ze eisen dat de eigenaar hen in staat stelt de gewonde varkens mee te nemen om die dieren te verzorgen. De actievoerders zijn niet van plan te vertrekken totdat hun eis wordt ingewilligd. Meat the Victims (‘ontmoet de slachtoffers’) is een internationale groep activisten, eind vorig jaar was de groep voor het eerst actief in Europa. Toen trokken de activisten naar de regio rondom Barcelona. Eerder was de groep actief in Canada en Australië. Het is geen vaste organisatie, maar meer een club van activisten die samen het doel hebben om een veehouderij binnen te dringen.

Nog nooit eerder werd een dergelijke actie ondernomen in Nederland. Andere groeperingen, zoals het Franse 268 Liberation, hebben eind vorig jaar al eens een bezetting gedaan, dat was in een slachterij in Tielt.

Actie in Amsterdam

Dit weekend stonden ook internationale dierenactivisten op De Dam in Amsterdam. Of het om dezelfde mensen gaat is niet bekend, de activisten van de organisatie Anonymous for the Voiceless in Amsterdam droegen zwarte kleding en een masker. Ook de activisten die maandag in Boxtel de varkenshouderij binnendrongen droegen zwarte kleding, T-shirts met op de rug de tekst ‘One has the moral responsibility to disobey unjust laws’. Dit kan vertaald worden als: mensen hebben de verantwoordelijkheid om foute wetten te negeren.

Onderhandelingen met actievoerders

Een aantal activisten zond live uit vanaf het varkensbedrijf in Boxtel, waarop te zien was dat de activisten samen ‘Liberation for the Animals’ zingen (vrijheid voor de dieren). Ook scanderen ze ‘It’s not food, it’s violence’, oftewel: het is geen voedsel, het is geweld.

Net als de Nederlandse dierenrechtenorganisatie Animal Rights is deze groep activisten tegen de productie en consumptie van dierlijke producten. Ze willen met de actie mogelijk maken dat iedereen kan zien ‘hoe slecht het leven van deze dieren is’. Ze willen mogelijk maken dat de toegesnelde media ook met de camera het bedrijf in mogen. De leus die maandagmiddag werd gescandeerd was “If you say you’ve got nothing to hide, let the camera’s inside” (als je niets te verbergen hebt, laat de camera’s dan binnen).

De politie voert onderhandelingen met de actievoerders en de eigenaar. “Alles is erop gericht om afspraken te maken met de dierenactivisten met als doel de bezetting op een rustige manier te stoppen”, meldt de politie.

Reacties

Het ministerie reageert via Twitter. De minister vindt het onacceptabel dat mensen een boerenbedrijf bezetten omdat ze het ergens niet mee eens zijn. “Dit is een van de bedrijven die ons voorzien van ons dagelijks voedsel. Dat moeten zij kunnen doen zonder continu over hun schouder te hoeven kijken en geïntimideerd te worden.”

Medeauteurs: Wim Esselink en Judith Waninge