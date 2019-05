Schouten wil harder optreden tegen foute bioboeren

Optreden Skal bij overtreding kan strenger

Skal kan harder optreden tegen biologische boeren die de biologische regels overtreden, vinden verschillende partijen naar aanleiding van de berichtgeving van RTL over biologische certificering.

Het ministerie heeft de toezichthouder op de biologische sector al eerder gevraagd om de sanctiemogelijkheden, zoals het intrekken van het biologisch certificaat, beter te benutten. Die discussie laait opnieuw op na de berichtgeving van RTL nieuws over producten van biologische bedrijven die een overtreding begaan.

Bionext

Bionext, koepel voor de biologische keten signaleert dat Skal adequater zou kunnen optreden in geval van overtreding. Een woordvoerder legt uit dat Skal per bedrijf de keuze maakt om het certificaat in te trekken of om de ondernemer de ruimte te geven voor verbetering. Het ministerie herkent deze werkwijze en vindt het goed dat de toezichthouder kijkt naar de zwaarte van de sancties en de bijbehorende hersteltermijnen. Bionext heeft zelf de inspectierapporten geanalyseerd en constateert dat beginnende biologische bedrijven of boeren die recent zijn omgeschakeld, relatief veel fouten maken. De organisatie wil eerst een goed beeld krijgen van de overtredingen voor er verder wordt gesproken hoe Skal zou moeten optreden in dit soort gevallen.

Kamervragen

VVD’er Helma Lodders heeft naar aanleiding van de berichtgeving van RTL Kamervragen gesteld. Ze is onder andere kritisch op het statement van Skal-directeur Klijn: “Dat er aan een aantal eisen niet wordt voldaan, maakt niet dat het product niet meer biologisch is”, en Lodders vraagt daarom hoe de SKAL-directeur een dergelijke uitspraak kan doen, op basis van de Europese biologische verordening. Fouten herstellen Klijn stelt dit niet letterlijk, maar laat wel weten dat boeren de ruimte krijgen om hun fouten te herstellen en hun biologische certificaat in de tussentijd behouden. De toezichthouder reageert uitgebreid op de berichtgeving van RTL. De nieuwszender gaat in op verschillende inspectierapporten, waar Skal ook in haar eigen toelichting een visie op geeft. Zo is op een melkveebedrijf bij verschillende controles gebleken dat er niet voldoende strooisel in de stal aanwezig was, maar dit was steeds in een andere stal, aldus Skal. “Omdat dit bedrijf zich bereid toont om te verbeteren, is het bedrijf niet opgeschort of gedecertificeerd,” is de motivering. In het evaluatierapport van de biologische toezichthouder werd ook aandacht aan deze kwestie besteed. Helma Lodders wil van het ministerie weten tot welke concrete acties deze bevindingen hebben geleid.

Supermarkten

Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger van de supermarkten, vindt het onacceptabel dat producten die niet aan de regels voldoen, wel als biologisch wordt verkocht. De organisatie oppert een openbaar register in te stellen. In dit register zouden dan bedrijven, waar een afwijking is geconstateerd, moeten worden opgenomen. Het CBL realiseert dat dit niet zomaar geregeld is, omdat rekening gehouden moet worden met privacy en concurrentiegevoelige informatie. Ook zou de informatie begrijpelijk voor consumenten moeten zijn. In ieder geval vindt CBL dat de afnemers van de betreffende agrarisch ondernemer als eerste op de hoogte moeten worden gesteld, zodat deze actie kan ondernemen.