Nieuw Vlaams mestbeleid goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 23 mei tijdens een extra plenaire zitting ingestemd met het nieuwe mestactieplan (MAP6).

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld stemden voor, oppositiepartijen Groen en sp.a en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum tegen. Vlaams Belang onthield zich van stemming. Dat meldt nieuws-site Vilt.be. Daarmee is ook de weg vrij naar invoering van de nieuwe derogatie die al is goedgekeurd door de Europese Commissie en het Nitraatcomité.

Meerdere aanscherpingen

MAP6 gaat over de periode 2019-2022 en is nu net voor de verkiezingen in Vlaanderen goedgekeurd. In maart werd een akkoord bereikt over het nieuwe mestplan met meerdere aanscherpingen ten opzichte van het plan dat eind vorig jaar eindigde. Deze week verschenen nog net voor de behandeling in het Vlaamse parlement berichten over fraude met mestverwerking in Vlaamse media.

Hoeveelheid nitraat en fosfaat terugdringen

Het nieuwe mestactieplan moet de hoeveelheid nitraat en fosfaat terugdringen en voorkomen dat die nutriënten door bemesting in de Vlaamse wateren terechtkomen.

Vorig jaar rapporteerde de Vlaamse Milieumaatschappij dat de nitraatnorm in 28% van de meetpunten voor het oppervlaktewater in landbouwgebied overschreden werd. Dat is meer dan de 5% die de Vlaamse regering zich tot doel had gesteld.

Strengere voorwaarden voor 400.000 hectare

In MAP6 wordt Vlaanderen ingedeeld in 4 gebieden, gebaseerd op de nitraatconcentraties. Voor twee derde van het Vlaamse landbouwareaal, zo’n 400.000 hectare, zullen strengere voorwaarden gelden. Er komen nieuwe instrumenten voor de handhaving van alle regels op landbouw- en mestverwerkingsbedrijven.

Het wordt een enorme klus voor onze sector. Toch zullen we het verdedigen

Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker

Lat hoog voor boeren en tuinders

Terwijl de milieubeweging het nieuwe mestactieplan afschildert als ‘symptoombestrijding’, ervaren de landbouworganisaties het als zodanig streng dat het wel een betere waterkwaliteit op moet leveren. Volgens Boerenbondvoorzitter Sonja de Becker legt ‘dit mestactieplan de lat wel bijzonder hoog voor de boeren en tuinders’. “Het wordt een enorme klus voor onze sector. Toch zullen we het verdedigen. De sector weet dat maatregelen nodig zijn om te komen tot een betere waterkwaliteit”, aldus De Becker.

Greenpeace: mestplan juridisch aanvechten

De discussie over MAP6 is niet afgelopen, milieuorganisatie Greenpeace heeft aangekondigd dat ze het mestactieplan juridisch willen aanvechten omdat de omvang van de Vlaamse veestapel buiten schot blijft.