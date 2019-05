Landbouwwoordvoerders blij met exitpoll verkiezingen

PvdA is de grote winnaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement, blijkt uit de exitpolls. Landbouwwoordvoerders van CDA, VVD en SGP zijn blij dat ze waarschijnlijk gekozen zijn.

De PvdA is de verrassende winnaar van de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij met lijsttrekker Frans Timmermans komt volgens de exitpolls uit op 5 zetels en is daarmee de grootste.

VVD wint een zetel en komt op 4, CDA verliest een zetel en komt ook op 4. PvdD lijkt haar zetel te verliezen.

Samenwerking Huitema, Schreijer-Pierik en Ruissen

Met de uitkomst lijken landbouwwoordvoerders Jan Huitema (VVD, nummer 2), Annie Schreijer-Pierik (CDA, nummer 4) en Bert-Jan Ruissen (CU/SGP, nummer 2) een zetel te krijgen in het nieuwe parlement. “Ik ben heel blij dat ik de komende periode in Brussel het geluid mag blijven afgeven hoe Nederland over het landbouwbeleid denkt”, zegt Annie Schreijer-Pierik. Ze wil dit samen gaan doen met Huitema en Ruissen. “Je moet het toch samen doen”, zegt ze. Schreijer-Pierik zegt positief verrast te zijn dat de PvdD haar zetel lijkt te verliezen. “Ze zullen niet gemist worden. Het is echt niet zo dat nu de belangen voor dieren niet meer behartigd worden in het parlement. Die worden ook door andere partijen behartigd”, zegt Schreijer-Pierik.

Huitema blij met winst

Jan Huitema (VVD) is blij met de winst die VVD heeft geboekt. “Het is nog even wachten op de exacte uitslag met voorkeurstemmen, om te weten hoeveel vertrouwen de kiezer in mij heeft en hoe ze vinden dat ik het de afgelopen jaar heb gedaan”, zegt de politicus. Hij ziet de winst van de PvdA echt als effect van Frans Timmermans. “PvdA heeft zich afgelopen periode helemaal niet met landbouw bezig gehouden. Ik hoop dat ze zich constructief opstellen en inzien welke gouden eieren we met de Nederlandse landbouw in handen hebben”, zegt hij. Het mogelijk verdwijnen van PvdD uit het EP ziet Huitema als een mogelijk effect van de acties in Boxtel. “Het is toch een signaal dat de Nederlander niet van dat extreme houdt en geen voorkeur heeft voor het negatieve beeld dat deze partij neerzet. Ik zie het als een hart onder de riem van de hard werkende medemens”, aldus Huitema.



Veel te doen in Europa

Bert-Jan Ruissen (SGP) reageert blij dat hij waarschijnlijk gekozen is. “Ik heb er zin in. Zeker op land- en tuinbouwgebied is er in Europa veel te doen”, zegt hij. Ruissen voegt er aan toe dat het nog wel spannend is of hij gekozen is, omdat de peilingen verschillen over de zekerheid van de 2 zetels voor de fractie van CU/SGP. Ruissen feliciteert PvdA met de mooie resultaten, die hij toeschrijft aan Frans Timmermans. “Hij is toch een van de weinige kandidaten met een écht Europees profiel”, zegt hij. Over het waarschijnlijke vertrek van PvdD uit het Europees Parlement zegt Ruissen dat het voor de landbouw niet slecht is. “Deze partij heeft de landbouw de laatste tijd toch zeer onterecht negatief neergezet en ze zijn tegen het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid.”

PvdD houdt moed

Anja Hazekamp, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, vindt de exitpoll teleurstellend, maar ze houdt de moed er nog even in. “Volgens de exitpolls hebben we geen zetel, maar op basis van de voorlopige uitslagen van GeenPeil hebben we wel een zetel. Het wordt nog even nagelbijten dit weekend”, zegt de politica. Ze verwacht dat door de grote aandacht voor Rutte en Baudet en voor Frans Timmermans de aandacht wat minder op de kleine partijen is gevestigd. Bij eerdere verkiezingen was het ook spannend of PvdD in het parlement zou komen. Of de teleurstellende uitslag het gevolg is van de actie in Boxtel verwacht Hazekamp niet. “Kiezers weten wel dat de PvdD daar los van staat”, zegt ze.

Volgens de exitpolls komen Forum voor Democratie en 50Plus met respectievelijk drie en een zetel in het parlement. De definitieve uitslagen worden zondag bekend gemaakt, als alle Europese lidstaten hebben gestemd.