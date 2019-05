Inval veevoerbedrijf Hendriks Group wegens voerfraude

Bij Hendriks Group, een veevoerbedrijf in Baarle-Nassau (N.-Br.), heeft de politie dinsdagochtend een inval gedaan.

De reden van de inval is dat het bedrijf verdacht wordt van het toevoegen van afvalstoffen aan het veevoer. Ook zou de omstandigheden op het bedrijf onvoldoende hygiënisch zijn. Dat meldt de politie.

De politie onderzocht samen met het Nederlands Forensisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de omgevingsdienst en het waterschap het terrein van Hendriks.

Inbeslagname

De boekhouding en 4 vrachtwagens van het bedrijf zijn in beslag genomen door de autoriteiten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan in de omgeving van Baarle-Nassau en een woning net over de grens in België. Er is beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte, zijn vermogen en enkele voertuigen.

Op het terrein nemen deskundigen van de politie monsters uit de silo’s waar de stoffen zijn opgeslagen. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het waterschap onderzoeken het terrein.

Bedrijf eerder betrokken bij schandaal

De Belgisch-Nederlandse onderneming was in 2004 al eens betrokken bij een schandaal met antibiotica vervuilde melk. Die werd door het bedrijf tot melkpoeder verwerkt en als grondstof voor veevoer verkocht. De melk kwam van Campina in België die de melk had moeten laten vernietigen maar stiekem aan Jan H., directeur van het bedrijf, leverde. Campina kreeg in België destijds € 110.000 boete. De onderneming van H. bleef in dat land buiten schot.

Reactie Nevedi

Henk Flipsen, directeur van Nevedi is op twitter hard in zijn oordeel over Hendriks. “Als je afval mengt, heeft dat niets van doen met diervoeder. Het ‘predikaat’ veevoederbedrijf is daarom ongepast en als blijkt dat alle verdenkingen kloppen ben ik blij dat deze handel nooit betrokken is geweest bij Nevedi.”