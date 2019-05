Gerechtshof: slechts beperkt afschrijven op sleuf- en mestsilo’s

Boeren kunnen slechts beperkt afschrijven op sleufsilo’s, mestsilo’s en erfverhardingen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch.

Sleufsilo’s, mestsilo’s en erfverhardingen zijn volgens het Hof, net als de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een eerder stadium concludeerde, aanhorigheden in relatie tot de bedrijfsgebouwen bij de melkveehouderij, zoals een ligboxen- of jongveestal.

Volgens de rechter zijn sleufsilo's aanhorig bij de stal. Daardoor kan er minder op worden afgeschreven. - Foto: Bart Nijs

Het Hof volgt hiermee het standpunt van de inspecteur dat voor de term ‘aanhorigheden’ beslissend is of de bouwwerken ‘behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan’ het gebouw. De mestsilo, sleufsilo’s en erfverharding kunnen naar het oordeel van het Hof niet los worden gezien van het bedrijfsproces en daardoor worden deze bouwwerken als aanhorig gekwalificeerd.

Bert van den Kerkhof, voorzitter van vaksectie Recht van de VLB

Afschrijving op silo’s sterk ingeperkt

De Vereniging van Accountants en Belastingsadviseurs (VLB) strijdt al jaren tegen deze zienswijze van de belastingdienst en de rechterlijke macht, omdat daardoor de mogelijkheid om af te schrijven op silo’s en dergelijke sterk wordt ingeperkt. Bert van den Kerkhof, voorzitter van de vaksectie Recht van de VLB, is dan ook zeer teleurgesteld in de uitspraak van het Hof. “Als het een afzonderlijk bedrijfsmiddel zou zijn, kan een sleufsilo worden afgeschreven tot de marktwaarde, zeg 2% van de aankoopwaarde. Nu het als een aanhorigheid gezien moet worden kan maar afgeschreven worden tot de bodemwaarde en dat is 50% van de WOZ-waarde. Dat bouwwerken niet zijnde gebouwen – zoals een sleufsilo – toegerekend moeten worden aan de bedrijfsgebouwen is volgens ons een vreemde constructie. De bedrijfsgebouwen zoals een stal kunnen prima functioneren zonder een sleufsilo, dus moet het volgens ons geen ‘aanhorigheid’ zijn.”

VLB overweegt cassatie bij Hoge Raad

Voor de VLB is dit een principiële zaak. Daarom overweegt de VLB cassatie bij de Hoge Raad. “Ik verwacht dat we binnen 3 of 4 weken de beslissing nemen over cassatie”, zegt Van den Kerkhof. “We gaan de uitspraak bestuderen. We moeten daarin een aanleiding kunnen vinden, want we moeten natuurlijk wel het gevoel hebben met enige kans op succes de procedure in te gaan.”

Een vraag die Van de Kerkhof ook graag beantwoord zou willen zien is welke sleufsilo dan bij welke stal behoort. En wat als de sleufsilo ergens op een kopakker staat, ver van het erf af? “Helaas kom dat niet in deze casus voor, dus daar zal geen uitspraak over gedaan worden, vrees ik.”