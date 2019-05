Droger dan normaal door weinig neerslag

Het is nog steeds droger dan normaal, maar de situatie is niet uitzonderlijk.

Dat schrijft de Landelijke Commissie Waterverdeling in de tweede droogtemonitor van dit jaar. In april viel minder neerslag dan normaal: gemiddeld over Nederland 27 mm, terwijl in een normaal jaar 44 mm wordt gemeten.

Neerslagtekort gemiddeld 48 mm

Het neerslagtekort is door het KNMI berekend op gemiddeld 48 mm, de komende dagen stijgt het tekort naar verwachting tot zo’n 53 mm. Op de droogtekaart van het meteorologisch instituut zijn een paar plekken met 60 mm neerslagtekort te vinden in het noordoosten van Noord-Holland, het westen van Friesland en een vlek met datzelfde resultaat rondom de grens van Gelderland en Brabant. Vanaf 12 mei wordt het naar verwachting weer droger en stijgen de temperaturen, waardoor de verdamping toeneemt.

Grondwatervoorraad

De grondwatervoorraad is laag tot normaal. In de hoger gelegen, zanderige gebieden is de grondwatervoorraad lokaal nog altijd zeer klein. Waterschappen anticiperen hierop door de peilen te verhogen. Ook in het IJsselmeer, sinds deze zomer gedoopt tot ‘de grootste regenton van Nederland’, wordt het peil hoog gehouden, zodat hier door waterschappen indien nodig water uit ingelaten kan worden. Het verschil in dit peil is 5 cm hoger dan normaal.