41 gevallen van Europese vleesfraude

De Europese Unie heeft in 2018 41 meldingen van vleesfraude binnen gekregen. Dit is de een-na hoogst ‘scorende’ categorie, na fraude met vis en visproducten.

Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie over Europese fraude met voedsel. Lidstaten die vermoedens hebben van grensoverschrijdende fraude met voedsel in de EU, kunnen bij de EU hulp hierbij aanvragen voor administratie en samenwerking via het AAC-systeem. Op basis van die meldingen rapporteert de Europese Commissie jaarlijks.

Producten verkeerd labelen

In 2018 werden 234 zaken van fraude gemeld in het AAC-systeem, in 2017 waren dat nog maar 178 zaken. De meeste frauduleuze zaken waren met het verkeerd labelen van producten (41%) of fouten met de aanhangende documentatie van de producten (20%). De meeste meldingen kwamen uit Duitsland. Dat is niet verwonderlijk gezien de grote landbouwproductie van het land in de EU.

De toename aan het aantal zaken legt de commissie bij de complexiteit van het wereldwijde voedselsysteem en de druk om zo goedkoop mogelijk te produceren.