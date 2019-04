Limburg pakt wildschade aan

Limburg gaat als eerste provincie in Nederland schade aan landbouwgewassen door wilde dieren verminderen met gebiedsgerichte maatregelen.

Dat meldt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, LLTB.

Doel is om het jaarlijkse bedrag van 5 tot 7 ton aan schadevergoedingen aan boeren fors terug te dringen. Het project richt zich op een pakket maatregelen dat schade moet voorkomen. Daarvan zijn de eerste maatregelen al genomen. Voorbeelden zijn het gebruik van lasers bij ganzenverjaging en het aanleggen van rasters tegen wilde zwijnen. Over 2 jaar moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. Het project is gestart op 1 februari 2019 en loopt tot 1 februari 2021.

Doel is preventie wildschade

Voor Provincie Limburg, die het project voor de helft subsidieert, weegt preventie zwaarder dan bestrijding van de veroorzakers van schade. “Het hoofddoel is een gebiedsgerichte, provincie dekkende en breed gedragen aanpak om preventieve middelen in te zetten”, zegt Koen van Weelden, junior projectleider van LLTB. Volgens hem gaat het om alle diersoorten die schade veroorzaken. “Eerst willen we in beeld krijgen welke diersoorten in welke gebieden voor schade zorgen. Vervolgens kunnen we zoeken naar maatregelen die effectief zijn en voor de boeren werkbaar.”

5 schadeveroorzakers

De 5 diersoorten die de meeste schade toebrengen aan landbouwgewassen zijn:

dassen

wilde zwijnen

ganzen

mezen

bevers

Vooral van bevers verwacht Van Weelden meer schade in de toekomst. “Schade helemaal voorkomen zal nooit lukken, maar we willen wel meer aan preventie doen.”