Geen celstraffen voor veehouders in mestfraudezaak

De rechtbank Overijssel heeft de hoge strafeisen van het Openbaar Ministerie (OM) niet gevolgd in een Friese mestfraudezaak.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen zijn niet op hun plaats oordeelde de rechtbank, maar wel voorwaardelijke gevangenisstraf, geldboetes en taakstraffen.

Op 5 april stonden 4 veehouders voor de strafrechter in Zwolle. Hen werd door het OM valsheid in geschrifte verweten met grondgebruikersverklaringen. Hierdoor zouden ze ten onrechte meer mestplaatsingsruimte hebben gecreëerd oordeelde het OM.

‘Topje van de ijsberg’

De Officier van Justitie had tegen 3 van de 4 veehouders gevangenisstraffen geëist tussen 6 en 12 maanden. En boetes tot bijna € 175.000. Met deze zware eis wilde het OM een voorbeeld stellen. Mestfraude zou namelijk zeer veel voorkomen. Er zou zelfs sprake zijn van ‘een topje van de ijsberg’, aldus het OM.

Nederlandse fosfaatbeleid is ondermijnd

Milder oordeel rechtbank

De rechtbank in Zwolle kwam tot een aanmerkelijk milder oordeel. De veehouder die als de ‘tussenpersoon’ in de grondtransacties werd gezien kreeg een voorwaardelijke geldboete van € 4.500, met een proeftijd van een jaar. Hem wordt verweten zogenoemde grondgebruikersverklaringen en vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen valselijk te hebben opgemaakt. Hierdoor konden grotere hoeveelheden mest door de veehouders worden uitgereden op eigen grond, terwijl het feitelijke areaal lager was. Volgens de Zwolse strafrechter is daarmee het Nederlandse fosfaatbeleid ondermijnd en is het milieu mogelijk aangetast, door meer mest uit te rijden dan wettelijke was toestaan.

De rechtbank heeft in de straf laten meewegen dat de boer heeft meegewerkt in het strafrechtelijk onderzoek en dat hem in een eerder stadium al een zware geldboete was opgelegd.

Taakstraf

Een tweede melkveehouder kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar naast een taakstraf van 240 uur wegens ‘valsheid in geschrifte en het medeplegen van valsheid in geschrifte’. Een derde melkveehouder kwam weg met een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uren voorwaardelijk en een proeftijd van een jaar voor ‘valsheid in geschrifte, het medeplegen van valsheid in geschrifte en het opzettelijk gebruik maken van een vals of een vervalst geschrift’. De vierde verdachte boer is vrijgesproken. In zijn zaak was onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor valsheid in geschrifte, als de rechtbank.

Een woordvoerder van het OM liet weten dat men de uitspraken aan het bestuderen is en later zal besluiten of tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel hoger beroep zal worden ingesteld.