Ammoniakuitstoot hoger dan plafonds

De ammoniakuitstoot in Nederland is hoger dan de Europese emissieplafonds toelaten. Dat komt onder meer door de uitstoot van ammoniak bij mestbewerking en -verwerking en bij stikstofuitscheiding uit dierlijke mest, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. In 2017 werd het ammoniakplafond met 4,4 kiloton overschreden. Het plafond is 128 kiloton.

De verhoogde uitscheiding van stikstof uit dierlijke mest komt volgens de staatssecretaris vooral doordat het stikstofgehalte in voer voor melkvee relatief hoog was en de voerbehoefte van melkkoeien is toegenomen. Minister Schouten heeft het parlement daar al eerder over geïnformeerd. Van Veldhoven kondigt aan dat ze in overleg met landbouwminister Carola Schouten gaat kijken welke maatregelen moeten worden genomen om de emissies van ammoniak te verminderen. Dat gebeurt in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS) . Aanvraag aanpassing plafonds gedaan bij EC en Verenigde Naties Naast ammoniak is er ook sprake van een grotere uitstoot van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). De grotere emissies van NMVOS komt vooral door kuilvoer en mestverwerking, die eerder niet werden meegenomen bij de berekening van de emissies. De overschrijding van NMVOS in 2017 bedroeg 75 kiloton. De staatssecretaris meldt dat de herziene Europese richtlijn voor de nationale emissieplafonds (NEC-richtlijn) vanaf 2020 kuilvoer en mestverwerking niet meer meetelt voor het plafond van NMVOS. Omdat de grotere emissies van NMVOS komen uit bronnen die bij de vaststelling van de plafonds nog niet bekend waren of niet zijn meegerekend, kan Nederland verzoeken om de plafonds aan te passen in lijn met de huidige kennis. Van Veldhoven heeft die aanvraag gedaan bij de Europese Commissie en bij de Verenigde Naties.