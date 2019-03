Warme zomer laat resultaten Vion dalen

Vion sluit 2018 af met een kleinere omzet en minder winst. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf donderdag 28 maart presenteert. De financiële resultaten van de vleesverwerker leden onder hoge varkensprijzen door de warme en droge zomer en lage prijzen van runderhuiden.

Door de warme en droge zomer stegen de varkensprijzen onverwacht hard en deze stijging kon Vion niet doorberekenen aan klanten. Dat maakte dat de marges in de varkensdivisie negatief werden beïnvloed. Een andere factor die invloed had op het bedrijfsresultaat was de lage prijs van runderhuiden. Beide factoren hebben elk een negatief effect van zo’n € 10 miljoen gehad. Het operationele bedrijfsresultaat daalde met 5,5% naar € 60,5 miljoen.

De omzet daalde met bijna 8% naar € 4,7 miljard. Het volume kromp met bijna 3%. De afname in omzet werd vooral veroorzaakt door lagere verkoopprijzen. De inkoopprijzen van hulp- en grondstoffen waren ook lager. De nettowinst daalde met meer dan 50% van € 21,8 miljoen naar € 10,2 miljoen. Dat kwam volgens Vion door hogere afschrijvingskosten van investeringen in de afgelopen jaren en minder belastingvoordelen.

Vion rondde vorig jaar een vierjarig (des)investeringsplan af. Volgens CEO Ronald Lotgerink zijn de effecten van investeringen in de cijfers van vorig jaar al te merken. Zonder het investeringsprogramma zouden de resultaten meer teruggevallen, aldus de CEO. In totaal werd in 2018 iets meer dan € 61 miljoen geïnvesteerd. Vion gaat de komende jaren nog € 35 miljoen investeren in de productielocatie in Boxtel.

Vion slachtte in 2018 iets minder varkens dan het jaar ervoor: 15,5 miljoen tegenover 15,7 miljoen. Het aantal geslachte runderen bleef met 912.000 gelijk. Ondanks het gelijk gebleven aantal runderslachtingen, stonden de marges onder druk door een moeilijke runderhuidenmarkt.

China blijft belangrijk ook bij nieuwe bedrijfsstrategie

China bleef, buiten de EU, de belangrijkste exportmarkt voor Vion. Hoe de Afrikaanse varkenspest, die daar op grote schaal is uitgebroken, zal uitpakken voor de vleesverwerker, is niet zeker. De import van varkensvlees door China is al toegenomen, maar wanneer de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China wordt bijgelegd, is de VS in het voordeel, aldus Lotgerink.

Momenteel is Vion bezig met de ontwikkeling van een nieuwe strategie. Deze strategie wordt gebouwd rondom ‘building balanced chains (BBC)’. Dit betekent dat Vion meer in gaat zetten op vraaggestuurde ketens, zowel nationaal als internationaal. Deze ketens worden digitaal ondersteund met een blockchain-netwerk waarin gegevens als herkomst worden vastgelegd. De vleesverwerker wil hiermee meer waarde creëren.

Medeauteur: Kees van Dooren